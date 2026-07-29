Con riferimento al credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto a causa del caro-gasolio, con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di accesso, alla procedura di concessione del contributo, alla documentazione richiesta e alle condizioni di revoca.

L’ambito soggettivo e oggettivo

A chi si rivolge Tutte le imprese

L’...