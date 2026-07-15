Per chi fosse interessato al credito d’imposta design e ideazione estetica è ancora possibile presentare la comunicazione di prenotazione, anche se i fondi si sono esauriti nelle prime 24 ore. Il ministro Adolfo Urso, con un comunicato pubblicato sul sito del Mimit, ha dichiarato soddisfazione e cerca nuovi fondi. Le nuove domande resteranno in attesa di scorrimenti o rifinanziamenti. In sole 24 ore dall’apertura della piattaforma, la dotazione disponibile di 60 milioni risultava già impegnata. Sono...

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