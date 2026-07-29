Pronte le regole per l’attribuzione del credito di imposta per l’acquisto di carburante agricolo; il decreto, firmato dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La norma di riferimento è l’articolo 8-ter del Dl 38/2026, come modificato dal Dl 89/2026, il quale ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione...