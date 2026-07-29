Le Faq pubblicate dall’agenzia delle Entrate sul Crypto-Asset Reporting Framework (Carf) segnano il passaggio dalla costruzione della disciplina alla sua concreta applicazione. È un momento particolarmente delicato perché il nuovo sistema di comunicazione delle operazioni in cripto-attività, destinato ad alimentare lo scambio automatico internazionale delle informazioni previsto dagli standard Ocse e dalla direttiva DAC8, impone agli operatori obblighi del tutto nuovi. Le risposte dell’amministrazione...

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