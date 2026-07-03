Dalle parole ai fatti. Che le criptovalute siano i sorvegliati speciali dei movimenti ai fini antiriciclaggio e di possibili piani di elusione fiscale lo ripetono periodicamente l’Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza. Ora l’agenzia delle Entrate è passata in una prima fase operativa con l’invio, in queste settimane, delle lettere di compliance sulle irregolarità ai fini del monitoraggio fiscale sui cripto asset.

Dai Vasp ai Casp

La sequenza è significativa, ma va letta su due piani distinti. Primo...