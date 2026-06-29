Crisi d’impresa, il tribunale di Napoli sottoscrive un protocollo d’intesa con l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili per garantire trasparenza, rotazione ed efficienza nel conferimento degli incarichi nelle procedure di crisi d’impresa e di insolvenza, favorendo l’accesso dei giovani professionisti e la parità di genere.
Si tratta del secondo accordo, dopo quello sottoscritto con il tribunale di Vasto il 2 giugno; l’obiettivo è sensibilizzare tutti i tribunali d’Italia...