L’agenzia delle Entrate ha messo in consultazione la seconda parte della bozza di circolare sul Codice della crisi di impresa (CCII), esaminando la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione con intento manualistico.
Uno dei temi che rallentano maggiormente l’elaborazione dei piani è la cristallizzazione del passivo. Per un maggiore coordinamento informativo, è previsto che entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’Occ...