La disciplina NIS 2 responsabilizza gli organi apicali che sono tenuti ad adottare un nuovo approccio strutturato, sistematico e giuridicamente informato alla gestione del rischio cyber

Questo articolo è tratto dalla Guida del Sole 24 Ore “Responsabilità degli amministratori di società” di Laura Ambrosi e Antonio Iorio, in edicola dal 16 luglio e disponibile online su: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/24orepro/responsabilit-degli-amministratori-di-società.html

La direttiva (Ue) 2022/2555 (di seguito, “direttiva NIS 2”) ha profondamente innovato l’approccio tradizionale alla cybersecurity, la quale, lungi dall’essere confinata a questione tecnica, deve piuttosto assurgere a fattore strategico per la gestione e l’organizzazione dell’impresa. A tale riguardo, il legislatore europeo ha operato nel medesimo solco sistematico già tracciato dalla normativa sulla protezione dei dati: la sicurezza informatica è stata ricondotta nell’alveo delle determinazioni strategiche...

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