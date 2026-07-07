Mentre con il decreto legislativo 194/2025, il nostro Stato ha recepito la direttiva DAC8, individuando i soggetti obbligati alla comunicazione e definendo il perimetro delle informazioni da trasmettere con riferimento alle cripto-attività, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 vengono normate con particolare attenzione le scadenze e le modalità operative a cui i prestatori di servizi per le cripto-attività devono attenersi.

La normativa di riferimento

A chi si rivolge Tutte le imprese

L’introduzione, nel 2023, ...