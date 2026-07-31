Nel mese di agosto, anche il Fisco va in vacanza. Di norma, in agosto e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, sono prorogati e/o sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche non sostanziali e per versare quanto dovuto sulla base dei cosiddetti avvisi bonari, o per fornire chiarimenti. Nel primo periodo dell’articolo 37, comma 11 bis del decreto legge 223/2006 è previsto, a regime, che gli adempimenti fiscali...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ