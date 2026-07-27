Rottamazione-quinquies, addebito diretto con la conferma preventiva. Il 31 luglio 2026 scade il pagamento della prima o dell’unica rata relativa alla rottamazione-quinquies. L’addebito diretto sul conto corrente è lo strumento più comodo per evitare dimenticanze, ma non esonera il contribuente da un controllo periodico. A ogni scadenza bimestrale è infatti consigliabile verificare l’effettivo addebito della rata sul conto corrente, così da intercettare tempestivamente eventuali anomalie o insoluti...
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