La richiesta di attestare la disponibilità della struttura produttiva, già alla data di presentazione della comunicazione preventiva, rischia di determinare un effetto escludente per le Newco e per i progetti di investimento riferiti a nuovi siti produttivi non ancora disponibili, anche quando promossi da imprese già esistenti.
Tra le novità introdotte dal nuovo sistema di prenotazione delle risorse per l’iperammortamento, emerge un aspetto che potrebbe avere conseguenze significative per le imprese...