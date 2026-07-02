Decorsi 60 giorni dalla notifica, il pignoramento presso terzi diventa automaticamente inefficace. Ne deriva che eventuali versamenti tardivi effettuati dal terzo pignorato in favore di agenzia delle Entrate – Riscossione devono essere restituiti al contribuente.
L’orientamento più recente della Cassazione, ove confermato, rischia di rendere lo strumento del pignoramento presso terzi un’arma spuntata, proprio quando le ultime novità normative puntano ad un potenziamento dello strumento.
Ai sensi dell...