Il criterio “dei netti patrimoniali” semplifica il calcolo del danno imputabile agli amministratori che proseguono l’attività in presenza di una causa di scioglimento: fu elaborato dalla giurisprudenza ed è ora codificato dall’articolo 2486 del Codice civile, applicabile retroattivamente (lo conferma da ultimo la sentenza 1000/2026 della Cassazione). Il danno si presume pari alla diminuzione del patrimonio netto tra la data in cui la società avrebbe dovuto essere messa in liquidazione e quella in...

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