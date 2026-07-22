Sull’applicazione dei dazi Usa, la prova di origine del prodotto può risalire a prima del primo luglio a discrezione dell’ufficio doganale.
In attesa delle sorti dei dazi americani al 10% introdotti da Trump nello scorso febbraio, che si approssimano a scadere (24 luglio), l’Ue integra con tre nuovi quesiti e una precisazione sulla dichiarazione doganale per il made in Usa, le Q&A pubblicate a giugno per individuare l’origine americana dei beni da importare.
La Dg Taxud ha reso disponibile un documento...