Con l’avvicinarsi del 1° luglio, data in cui entra in vigore, per le vendite a distanza e per le merci contenute in spedizioni postali provenienti da Paesi terzi e di valore intrinseco non superiore a 150 euro, il nuovo dazio forfettario di tre euro, arrivano le istruzioni di dettaglio per gli operatori in termini di dichiarazione, garanzia e riscossione della nuova imposizione.

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), alla luce delle nuove regole imposte dal Regolamento (Ue) 2026/382 (Re) e dalle...