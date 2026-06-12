Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione sono produttive di reddito agrario anche laddove abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione tramite l’utilizzo di beni immobili.

Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale (cosiddetto decreto “Omnibus”) interviene su alcune norme che regolano la tassazione agricola completando il quadro delineato dalla riforma fiscale. Il Dlgs 192/2024, già in vigore a decorrere dal...