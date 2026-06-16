L’approvazione in via definitiva del Testo unico delle imposte sui redditi da parte del Consiglio dei ministri del 4 giugno conferma - secondo le versioni circolate - il mancato coordinamento tra la deducibilità dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni e quelli connessi alla realizzazione delle plusvalenze Pex.
Con l’obiettivo di armonizzare il nostro sistema fiscale a quello di altri Stati membri, la riforma del 2003 ha modificato il previgente sistema di tassazione degli utili societari...