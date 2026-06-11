Sia per le imprese Oic sia per le imprese Ias/Ifrs, la valutazione delle obbligazioni e altri titoli in serie o di massa iscritte nell’attivo circolante operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili assume rilevo ai fini della determinazione dell’imponibile.

Le svalutazioni dei titoli immobilizzati, invece, assumono rilevo solo nel momento in cui viene realizzata la perdita per effetto della cessione del titolo a titolo oneroso o risarcimento...