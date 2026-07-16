Gli Stati membri non possono introdurre finzioni giuridiche che alterino la struttura del regime di sospensione dall’accisa, imponendo obblighi ulteriori o passaggi fittizi non previsti dal diritto unionale, quando tali meccanismi producano un’immissione in consumo artificiale e, dunque, un’esigibilità dell’imposta non conforme alla direttiva 2008/118/CE. Così si è pronunciato il Tue con la sentenza T-361/25.
Il caso
La vicenda riguarda il meccanismo tedesco della circolazione successiva, che consente al ...