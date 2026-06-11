Depositi fiscali con il principio di proporzionalità

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-386.2024, è tornata a pronunciarsi sulla gestione dei depositi fiscali per prodotti energetici, definendo il delicato equilibrio tra la discrezionalità degli Stati membri nella prevenzione delle frodi e il principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare che il criterio delle effettive necessità operative non sia utilizzato per fini di programmazione economica o commerciale