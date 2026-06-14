Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva relativa a spese preparatorie all’esercizio dell’attività d’impresa spetta anche in assenza di operazioni attive. Ciò, a condizione che sia accertata l’effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente o abusive. Questo il principio ribadito dalla Cgt di I grado di Milano con la sentenza 484 depositata il 4 febbraio 2026, sezione 11, (presidente Di Gaetano, relatore Schiavini).
La controversia...