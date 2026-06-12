Ritorno al passato rispetto ai termini previsti per l’esercizio del diritto a detrazione. Nell’articolo 12 dello schema di Dlgs del correttivo Omnibus si legge, infatti, che all’articolo 19 del Dpr 633/1972 e all’articolo 25 dello stesso decreto, sono apportate modifiche che riguardano lo spostamento del termine per l’esercizio del diritto a detrazione, prevedendone un ampliamento al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. Le stesse modifiche sono estese rispettivamente agli articoli...

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