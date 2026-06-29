Chi ha effettuato locazioni brevi nel 2025, soggette a imposta di soggiorno in base alle disposizioni del Comune in cui è sito l’appartamento locato, potrebbe dover trasmettere all’agenzia delle Entrate, entro oggi, la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno, anche se si è avvalso dell’intermediazione di una o più Ota (online travel agency).

Le sanzioni per l’omessa presentazione di questa dichiarazione sono salate (sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% dell’importo...