Da oltre dieci anni la dichiarazione precompilata è una modalità di adempimento ormai consolidata e ampiamente utilizzata anche in Italia. Nel tempo la platea dei destinatari è stata progressivamente ampliata, fino a comprendere, da ultimo, professionisti e imprese che presentano il modello Redditi. In questo contesto assume particolare rilievo il regime dei controlli dell’agenzia delle Entrate, che varia a seconda che la dichiarazione precompilata venga trasmessa così come predisposta oppure con modifiche.
Negli ultimi anni la dichiarazione dei redditi precompilata è divenuta uno degli strumenti principali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria contribuisce alla semplificazione degli adempimenti fiscali. Il sistema, introdotto dal Dlgs 175/2014, si basa sull’elaborazione preventiva della dichiarazione da parte dell’agenzia delle Entrate, che mette a disposizione dei contribuenti modelli già compilati utilizzando le informazioni presenti nelle proprie banche dati e quelle trasmesse da soggetti...