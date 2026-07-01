Da oltre dieci anni la dichiarazione precompilata è una modalità di adempimento ormai consolidata e ampiamente utilizzata anche in Italia. Nel tempo la platea dei destinatari è stata progressivamente ampliata, fino a comprendere, da ultimo, professionisti e imprese che presentano il modello Redditi. In questo contesto assume particolare rilievo il regime dei controlli dell’agenzia delle Entrate, che varia a seconda che la dichiarazione precompilata venga trasmessa così come predisposta oppure con modifiche.