La corretta gestione delle dichiarazioni fiscali richiede di individuare la natura della dichiarazione in funzione del momento di presentazione e degli effetti che ne derivano. Il Dpr 322/1998 disciplina termini, modalità e adempimenti relativi ai principali modelli dichiarativi, definendo un quadro normativo in cui assumono rilievo le dichiarazioni tempestive, correttive, tardive, integrative e omesse. L’analisi delle diverse fattispecie consente, pertanto, di comprendere presupposti applicativi, conseguenze operative e strumenti di regolarizzazione previsti dall’ordinamento tributario.