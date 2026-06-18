Molte sono le problematiche interpretative da risolvere in ordine all’esecuzione delle verifiche preventive telematiche nei confronti del personale dipendente all’articolo 48-bis) comma 1-bis) del Dpr 602/73 nonché in relazione agli effetti sui beneficiari dei pagamenti in termini di pignoramenti e, quindi, di decurtazione dello stipendio e degli altri emolumenti.

Invero, non sono problematiche nuove, conseguenti all’abbassamento della soglia per le verifiche da 5.000 a 2.500 euro, ma tale nuova soglia...