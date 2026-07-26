Le nuove tecnologie tendono a rendere tutto più “smart”: smartphone, ovviamente, e poi smart watches, smart glasses, smart rings, smart clothing, smart toilets, eccetera. Non c’è ormai prodotto di uso quotidiano che non possa essere arricchito di funzionalità e così trasformato (tramite sensori, fotocamere, accelerometri, giroscopi, cardiofrequenzimetri, eccetera) in un mezzo per acquisire dati, elaborarli ed inviarli ad altre piattaforme (come lo smartphone o il cloud) tramite Wi-Fi o Bluetooth. ...
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