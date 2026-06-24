Distribuzione non proporzionale di utili, se la delibera è conforme alle previsioni dello statuto e al diritto societario, le maggiori somme ricevute da alcuni soci sono tassabili come dividendi e non come sopravvenienze attive. Lo afferma Assonime nella circolare 17/2026, diffusa il 24 giugno, che, nell’esaminare il modello Redditi 2026, si sofferma sulle più recenti pronunce delle Entrate in materia di reddito di impresa tra cui la risposta 90/2026.

La circolare Assonime approfondisce il tema della...