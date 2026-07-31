Nell’ambito della donazione di quote di partecipazione societarie, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6614 del 19 marzo 2026, si è pronunciata su un caso in cui l’esenzione dall’imposta di donazione era stata negata in relazione a una donazione della nuda proprietà di quote di una società a responsabilità limitata (Srl), in quanto l’usufruttuario si era riservato un diritto di voto sulla destinazione degli utili.

Le donazioni esenti

A chi si rivolge Tutte le persone fisiche

Uno degli strumenti fiscali più rilevanti a disposizione degli “imprenditori...