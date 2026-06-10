Il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento in materia di controllo sugli investimenti stranieri (in Italia chiamato golden power), con nuove regole che diverranno obbligatorie ragionevolmente a partire dal gennaio 2028 (è prevista l’entrata in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale e la sua applicazione 18 mesi dopo l’entrata in vigore).

Le nuove previsioni impongono modifiche da implementare attraverso un intervento legislativo...