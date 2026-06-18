La regola generale 2, lettera a), della Nomenclatura combinata non si applica quando i componenti di una bicicletta elettrica non sono presentati simultaneamente in dogana, ma giungono con spedizioni scaglionate. È questo il principio di diritto proposto dall’Avvocato Generale del Tribunale UE nella causa T‑529/25, un passaggio destinato a incidere profondamente sulle pratiche di classificazione doganale e sulle strategie di elusione tariffaria nel settore delle accise e del commercio internazionale...

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