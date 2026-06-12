Ulteriore tappa nel mondo accise e nell’estensione sistematica dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche a fini dei controlli non solo fiscali ma anche doganali: con l’articolo 25 della bozza del quarto decreto correttivo fiscale, sono state infatti ampliate ed estese le finalità che autorizzano l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad accedere ai dati delle fatture elettroniche.

All’attuale perimetro operativo, limitato alla conoscenza e alla possibilità di elaborazione di tali informazioni...