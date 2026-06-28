Il Listing Act europeo e la legge Capitali italiana producono effetti rilevanti anche sulle società già quotate.

Nell’ambito delle iniziative di semplificazione dei prospetti per le società già quotate particolarmente importante è il nuovo “Eu Follow-on Prospectus” (lunghezza massima 50 facciate), utilizzabile nel caso di aumenti di capitali/emissioni secondarie e nelle ipotesi di cd. “translisting”, ad esempio nel caso di passaggio dal mercato Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext...