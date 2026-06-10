Condizione di mutualità a rischio per le emergenze climatiche e fitosanitarie. Le sempre più frequenti perdite di produzioni agricole dovute ai cambiamenti climatici in atto con fenomeni estremi che vanno dalle grandinate, alle gelate, alla eccessiva piovosità o siccità e ai sempre più pervasivi problemi fito-sanitari mettono a rischio il raggiungimento della condizione di mutualità prevalente per le cooperative agricole sia che esercitino in proprio le attività agricole e sia che provvedano alla...

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