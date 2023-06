Energia, dal 6 luglio la cessione dei crediti del secondo trimestre di Luca Gaiani









Per i crediti di imposta energia e gas del secondo trimestre 2023, prende il via dal 6 luglio 2023 la possibilità di cessione. Con un provvedimento diffuso il 27 giugno, l’agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da utilizzare per trasferire i crediti energetici disposti dal Dl 34/2023. Il termine per le cessioni è fissato al 18 dicembre 2023, con possibilità di compensazione per i cessionari confermata entro fine anno.

L’articolo 4 del Dl 34/2023 ha esteso al trimestre aprile – giugno 2023 ...