Bilanci degli enti del Terzo settore (Ets) sempre più decisivi per misurare non solo l’andamento della gestione ma anche la tenuta della qualifica civilistica e fiscale.
Per questo il volume pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti si inserisce in un percorso più ampio di accompagnamento degli enti e dei professionisti nella fase di piena attuazione della riforma. Il documento non si limita, infatti, a ricostruire le regole contabili, ma orienta le scelte tra i diversi...