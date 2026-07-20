Per l’esenzione Ici dell’abitazione principale è sufficiente la presenza dei requisiti di legge in capo al solo possessore, senza che rilevi la residenza degli altri componenti il nucleo familiare.
Con la sentenza 23489, depositata il 18 luglio, le Sezioni unite della Cassazione hanno fissato il principio di diritto conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale 112/2025, per porre fine ai contenziosi ancora pendenti sulla “vecchia” imposta comunale. Tanto, nonostante il Comune interessato, ...