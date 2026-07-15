Non è praticabile una norma di interpretazione autentica che consenta di ritenere esenti da Imu le abitazioni nelle quali il possessore non sia riuscito ad ottenere la residenza anagrafica a causa dell’emergenza Covid. Ciò perché la disciplina di legge in termini è sufficientemente chiara. Sono comunque allo studio possibili soluzioni alternative, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Questo il contenuto della risposta a interpretazione parlamentare fornita da Lucia Albano, sottosegretario...

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