Con tre Pronto ordini pubblicati il 2 luglio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti affronta alcune questioni riguardanti la crisi d’impresa, la formazione professionale e la cancellazione dall’Albo.
Gli esperti in composizione della crisi
Con il Pronto ordini 52/2026, il Cndcec passa in rassegna alcune casistiche particolari di requisiti di esperienza professionale necessari per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa. In particolare, secondo il Consiglio:
• non è valido l’incarico...