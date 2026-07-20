Dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’articolo 21 bis dlgs 74/2000 che attribuisce efficacia di giudicato, nel processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, la concreta applicazione della norma è ancora provvisoriamente bloccata in Cassazione in attesa del pronunciamento in materia delle Sezioni Unite.
Con varie ordinanze interlocutorie (da ultime 15475/2026, 16775/2026, 18643/2026, 19528/2026, 19529/2026) anche successive alla decisione della Consulta...