Con l’ordinanza 19092 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società alla quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2012, la fittizia residenza fiscale slovacca, con conseguente recupero dell’Ires non assolta in Italia.
La Suprema corte, dopo aver ricordato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza di una società all’estero, tipicamente allo scopo di sottrarsi...