La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 segna un passaggio decisivo nella nuova fiscalità del Terzo settore e lo fa intervenendo su uno dei temi più sensibili per gli enti iscritti al Runts, ovvero il trattamento dei contributi pubblici. Dal 2026 non sarà più sufficiente ricevere finanziamenti pubblici per beneficiare della non imponibilità fiscale. A contare è, invece, la qualificazione complessiva dell’ente secondo i nuovi criteri introdotti dall’articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore...

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