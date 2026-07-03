Ai fini del pagamento del contributo straordinario necessario ad affrancare la riserva extraprofitti delle banche si può utilizzare il credito d’imposta da interventi edilizi. È questa la conferma della risposta n. 133 dell’agenzia delle Entrate del 3 luglio 2026.
La banca Alfa al posto di versare l’imposta straordinaria sugli extraprofitti ex articolo 26 del Dl 104/23 aveva optato per la possibilità data dal comma 5-bis di accantonare una speciale riserva di patrimonio netto, non distribuibile, pari...