Nel caso in cui la procedura concordataria omologata non raggiunga l’obiettivo di risanamento, per l’accertamento del tribunale competente (per territorio) a conoscere della successiva domanda di liquidazione giudiziale si pone il problema di verificare se la fase esecutiva del concordato preventivo mantenga un legame con la successiva liquidazione, tale da giustificare la vis attractiva del foro concorsuale, ossia la concentrazione delle vicende concorsuali davanti al giudice dell’omologa. O se, ...
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