Fatturazione elettronica quale pilastro centrale del mercato unico digitale, grazie all’integrazione con i sistemi fiscali, doganali e di sostenibilità per automatizzare i processi aziendali. Una trasformazione digitale quindi ad ampio spettro, con la fattura elettronica B2B apripista di un processo più generalizzato che porterà ad integrare e condividere, con autorità nazionali ed europee, i dati relativi alla logistica con il progetto e-FTI, alle Dogane digitali sino a ricomprendere anche le operazioni...
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