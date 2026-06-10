Il gruppo Iva può fatturare verso terzi in esenzione Iva solo se l’operazione è in concreto realizzata dal soggetto, appartenente al gruppo, in possesso delle condizioni oggettive e soggettive dell’esenzione.
Il principio discende dalla sentenza dell’11 giugno 2026 del Tribunale UE (causa T-444/25). Nel dettaglio, un gruppo Iva olandese coinvolge due fondazioni e tre società, ciascuna delle quali si occupa di diversi aspetti delle cure a persone con disabilità intellettive ricoverate in strutture ...