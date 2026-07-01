Agricoltura, confermati i tax credit carburanti e fertilizzanti: agevolati 20% e 30% della spesa sostenuta. Le previsioni dell’abrogato Dl 89/2026 relative ai tax credit carburanti agricoli e fertilizzanti, con la conversione del Dl 63/2026 ad opera della legge 113/2026, sono state confermate in toto.

La conversione in legge del Dl 42/2026 aveva esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 8-ter del Dl 38/2026, inizialmente pensato per l’acquisto «di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi...