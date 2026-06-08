Sui temi complessi fiscali, di portata generale, l’agenzia delle Entrate risponderà in 120 giorni. I quesiti saranno inoltrati con la forma delle consulenze giuridiche da parte di associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici, regioni ed enti locali, amministrazioni statali e soggetti non residenti. Le istanze potranno essere inviate in forma libera, tramite Pec e non saranno soggette a bollo. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.

Le indicazioni sul nuovo...