Sulla previdenza complementare la riforma dal 1° luglio, con il meccanismo del silenzio assenso e la confluenza automatica del Tfr a un fondo pensione in mancanza di una decisione contraria esplicita da parte dei lavoratori neo assunti, si concretizza nel modulo che dovrà essere consegnato dalle aziende.
Il modello è stato elaborato da Mefop: si tratta di una bozza in attesa che il ministero del Lavoro adotti formalmente il format.
Naturalmente il modello recepisce le indicazioni della legge di Bilancio...